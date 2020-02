Inter, Sanchez ha convinto Conte: sua la maglia da titolare nel derby. Il Nino ha un obiettivo

Dopo essere entrato col piglio giusto contro l’Udinese, Sanchez potrebbe prendersi una maglia da titolare per il derby tra Inter e Milan. La squalifica di Lautaro dà al Nino Maravilla una chance importante, dovrà essere bravo lui a prendersela e saperla sfruttare al meglio.

“Era stata la prestazione con la Fiorentina, in Coppa Italia, a mettere in dubbio la condizione di Alexis. In quell’occasione, però, si era adattato a fare il trequartista, ricevendo quasi sempre il pallone spalle alla porta. Mentre lui è ormai un attaccante puro, abituato ad agire in profondità e negli spazi, avendo sempre la fronte rivolta alla porta avversaria. Insomma, era normale che fosse in difficoltà. Ma Conte si era comunque allarmato. Tanto che, dopo aver deciso di non prendere altri attaccanti, negli ultimi due giorni di mercato, l’Inter era tornata sui suoi passi, riprovandoci, inutilmente, con Giroud e sondando, vanamente, i vari Slimani, Zaza, ecc.. “, rivela il Corriere dello Sport.

“Probabilmente non è un errore ritenere che le critiche e poi l’iniziale panchina a Udine, dove si era fatto conoscere al calcio che conta, siano state uno stimolo per Sanchez. Ora, però, deve confermarsi nel derby. Giocherà al fianco del suo amico Lukaku. E questo sarà certamente un vantaggio. I due si conoscono sin dai tempi di Manchester. Il derby è un’opportunità per dimostrare che l’Inter non si è sbagliata a portarlo a Milano quando è saltato l’acquisto di Dzeko. A fine stagione, a meno di clamorosi ribaltoni, tornerà al Manchester United, come ha già comunicato Solskjaer. Il cileno, però, vuole lasciare un bel ricordo e mettere la sua firma su una vittoria contro il Milan lo sarebbe certamente. In carriera gli è capitato una sola volta, in un rocambolesco 4-4 a San Siro: era il 9 gennaio 2011 e giocava ancora con la maglia dell’Udinese. Ma si sono comunque sprecati gli incroci quando è passato al Barcellona. Di fatto era un’abitudine che la squadra blaugrana affrontasse il Diavolo in Champions e anche che lo eliminasse: ultima volta nel novembre 2013, mentre non è più accaduto con Arsenal e United. Domenica sera sarà un po’ come ritrovare un antico nemico”, aggiunge il quotidiano.