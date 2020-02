Sky – Inter, Handanovic capitano vero: ultima notizia in arrivo da Appiano lo conferma

Samir Handanovic non ha ancora alzato bandiera bianca e ha una voglia matta di recuperare in tempo per il derby di domenica sera tra Inter e Milan. Come riportato da Sky Sport, infatti, il portierone nerazzurro, nonostante sia prevista solo la sessione pomeridiana, si è già presentato ad Appiano Gentile (primo fra tutti) per lavorare e provare a bruciare i tempi per il suo rientro in campo.

Per il momento rimane ovviamente favorito Padelli, ma Handanovic vuole provare di tutto per esserci. Perché lui, da capitano, questo derby vuole viverlo da protagonista.

(Fonte: Sky Sport)