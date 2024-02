Il City ha Haaland e De Bruyne, quest’ultimo fresco di rientro da un brutto infortunio muscolare. Nel Real giocano Vinicius e Bellingham. L’Inter non ha fuoriclasse di questo livello, Lautaro Martinez, per quanto forte sia, rimane un gradino sotto tali giocatori. È vero che con quasi tutte le altre squadre l’Inter non partirebbe sfavorita, a cominciare dall’Atletico Madrid avversario negli ottavi. Incluso il Bayern di Kane, in affanno nella Bundesliga, o il Psg di Luis Enrique appeso agli umori di Mbappé, prossimo al trasferimento al Real. Non è poco, anzi è molto, certe fessure potrebbero trasformarsi in varchi, ma no, l’Inter non è oggi tra le favorite per la vittoria finale. Dominare in Serie A non basta per essere certi di spingersi molto avanti in Champions. Sono due mondi non paralleli e non paragonabili. In Europa la variabile del sorteggio pesa tantissimo. L’Inter, un anno fa, ha goduto di un tabellone favorevole: Porto agli ottavi, Benfica ai quarti, Milan nelle semifinali. Squadre alla portata. In finale si è imbattuta nel City di Haaland, de Bruyne e Rodrigo e ha perso, sebbene sia rimasta in gara fino all’ultimo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.