Inter, vittoria da batticuore: c’è speranza. Ecco le combinazioni per passare agli ottavi

Vincere a Moenchengladbach per continuare a sperare e giocarsi tutto all’ultima giornata di questo pazzo girone B. Missione compiuta. L’Inter fa il proprio dovere in Germania contro il Borussia e rimanda ogni discorso qualificazione agli ottavi al prossimo appuntamento, quello decisivo contro lo Shakhtar Donetsk. Cosa serve, ora, per vedere i nerazzurri qualificati? Ci sono due opzioni, che devono necessariamente avere come premessa una vittoria della squadra di Conte contro gli ucraini nel prossimo turno a San Siro. Senza quella, ogni ragionamento diventa superfluo. Qualora arrivassero i tre punti contro lo Shakhtar, infatti, Conte e i suoi accenderebbero la classica radiolina per sapere il risultato del Bernabeu tra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach. Andiamo nel dettaglio.

PRIMA OPZIONE – Se vincesse il Real Madrid, i Blancos salirebbero a 10 punti. L’Inter, con l’eventuale vittoria contro lo Shakhtar, andrebbe a otto punti, alla pari del Borussia ma, in virtù del vantaggio negli scontri diretti (2-2 a San Siro e vittoria in Germania, appunto), supererebbe automaticamente i tedeschi. Dunque, Real qualificato come primo del girone, Inter avanti come seconda.

SECONDA OPZIONE – Se vincesse il Borussia al Bernabeu e contemporaneamente l’Inter ottenesse la vittoria contro lo Shakhtar, i tedeschi salirebbero a 11, mentre i nerazzurri a 8, superando così sia Real che Shakhtar, ferme a quel punto a sette.

Insomma, all’Inter basta, in caso di successo, che Real e Borussia non pareggino al Bernabeu. In quel caso, infatti, i nerazzurri sarebbero automaticamente tagliati fuori, dato che il Borussia andrebbe a 9 punti, con il Real a 8 e in vantaggio negli scontri diretti.