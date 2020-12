LIVE, Borussia Mönchengladbach – Inter 0-0: non ci sono appelli, serve solo un risultato

MONCHENGLADBACH – Conta solo vincere, oggi più che mai. L’Inter torna Champions League e questa sera affronterà il Borussia Mönchengladbach, capoclassifica del girone, in una gara dove i nerazzurri – per sperare nel passaggio del turno – avranno a disposizione solo un risultato: la vittoria. Potrebbe però non bastare la sola vittoria (a cui deve far seguito quella nell’ultima gara contro lo Shakthar) qualora il Real Madrid non vincesse contro i tedeschi la prossima settimana. Non sarà l’Inter artefice del proprio destino, o meglio lo sarà in parte, ma dovrà per forza di cose affidarsi non solo ai suoi risultati ma anche a quelli provenienti dagli altri campi.

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (4-3-1-2): 1 Sommer; 18 Lainer, 24 Jantschke, 28 Ginter, 17 Wendt; 19 Lazaro, 6 Kramer, 32 Neuhaus; 13 Stindl; 10 Thuram, 14 Pléa.

A disposizione: 21 Sippel, 31 Grün, 3 M. Lang, 7 Herrmann, 8 Zakaria, 11 Wolf, 15 Beyer, 16 Traoré, 22 Bénes, 36 Embolo, 40 Poulsen.

Allenatore: Marco Rose.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 35 Stankovic, 97 Radu, 2 Hakimi, 7 Alexis, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Danny Makkelie (NED).

Assistenti: Mario Diks (NED), Hessel Steegstra (NED).

Quarto uomo: Ivan Kružliak (SVK).

VAR: Kevin Blom (NED).

Assistente VAR: Jochem Kamphuis (NED).