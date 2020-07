Cds – Scudetto, è una partita a tre. L’Inter ha due condizioni di vantaggio

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano parla della corsa scudetto. Per il giornalista sarà corsa a tre, nonostante il distacco dell’Inter dalla Juve sia di 8 lunghezze, a nove giornate dal termine tutto può succedere. “È una partita a tre, nella quale ciascuno ha il diritto di sognare. Anche i più staccati nerazzurri, che hanno due condizioni di vantaggio. La prima è lo scontro diretto tra Juve e Lazio del 20 luglio, che potrebbe rappresentare per la squadra di Conte un’occasione per accorciare la classifica. La seconda è il favore del calendario: se si sommano i punti delle nove squadre che le tre rivali dello scudetto affronteranno, si può constatare che è proprio l’Inter ad avere sfidanti sulla carta più facili“.

“Tutto può accadere. E qualcosa sta già accadendo. L’Inter che ha travolto il Brescia in una gara che sembrava una sgambata ha ritrovato la frenesia contagiosa delle squadre di Conte. Certo, il Brescia è un avversario psicologicamente già condannato alla retrocessione. Ma la squadra del tecnico leccese ha ora nelle gambe un’energia diversa da quella intermittente che le è costata il pareggio contro il Sassuolo. Di più, la vittoria porta la firma di quattro (teorici) rincalzi, Young, Sanchez, D’Ambrosio e Gagliardini, a cui si sono aggiunti nel finale i gol di Eriksen e Candreva. Questo per dire che la relativa semplicità del calendario consentirà a Conte di gestire al meglio le risorse di una rosa integrata dagli acquisti di gennaio”. (Corriere dello Sport)