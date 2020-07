Inter, Conte: “Vorrei avere Sanchez fino alla fine. Orgoglioso di tutti. Borja eccezionale”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Brescia: “Il turnover? Giocando in maniera così frequente è inevitabile fare cambi di partita in partita. Non cambia l’idea, tutti sanno cosa fare e ho mischiato le squadre in questo mese e mezzo per abituare tutti. Sono buone risposte, non ho nessun dubbio: ho disposizione ragazzi che hanno un grande cuore, generosità e coraggio. Dobbiamo migliorare la testa, a volte commettiamo disattenzioni o errori che dobbiamo evitare. Orgoglioso e contento di lavorare questi ragazzi. Io non faccio mai nomi, ma Borja Valero merita un plauso, si è sempre fatto trovare pronto nonostante io non lo utilizzassi all’inizio. Oggi ha fatto una partita eccezionale”.

Cosa ti aspetti da Sanchez?

“Mi aspetto che continui a migliorare, noi non l’abbiamo mai avuto. Abbiamo fatto la stagione solo con Lukaku e Lautaro. A volte si vuole vedere il bicchiere mezzo vuoto, nessuno considera il fatto che abbiamo fatto tutta la stagione con due attaccanti e con Esposito, che ha prospettiva, ma giocava e non giocava in Primavera. Avere Sanchez in buona condizione è ottimo, può fare meglio: mi lascia sereno nelle scelte anche durante la partita. Col Parma ci ha dato quella marcia in più. Deve continuare così, sono contento per lui. Se potrà avere spazio? Finora ha giocato tutte le partite, prima non ce l’avevo. Se hai questi giocatori, puoi dare loro spazio: mi viene da ridere quando sento ste cazzate”.

Sanchez fino al Getafe?

“Sono problemi che devono essere risolti dal club. Ora ce l’abbiamo, è tornato a discreti livelli e mi piacerebbe averlo fino alla fine. Non posso entrare in discussioni che non mi appartengono”.