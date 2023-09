Inter, Dimarco sempre più leader: contatti al via per il rinnovo al rialzo

3 assist nelle prime 4 partite di Serie A per Federico Dimarco , una delle certezze dell’Inter. Ha ricominciato a giocare nella nuova stagione esattamente come aveva terminato la passata, nonostante l’arrivo di Carlos Augusto sulla corsia mancina. È sempre più leader della squadra nerazzurra di Simone Inzaghi e - secondo calciomercato.com - nei prossimi mesi può firmare il rinnovo.

“Nelle ultime settimane, infatti, sono cominciati i contatti tra la Roc Nation, l'agenzia che cura gli interessi di Dimarco, e la dirigenza dell'Inter. Il suo contratto è in scadenza 2026, non c'è fretta o urgenza di prolungare, ma c'è la voglia di riconoscere la crescita del classe '97. Il suo ingaggio attualmente è intorno al milione e mezzo, i nerazzurri sono pronti a rivederlo al rialzo. Nei prossimi mesi ci saranno nuovi appuntamenti tra le parti, perché la voglia di continuare insieme è tanta. Come ha dichiarato lo stesso Dimarco, lui è "nato interista" e ha girato tanto prima di poterci tornare. Ora che ha riconquistato i nerazzurri, non vuole più lasciarli andare”, si legge sul sito.