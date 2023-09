Infortunio Calhanoglu, Sky: “Piccolo allarme, in vista dell’Empoli…”

Hakan Calhanoglu tornerà già contro l’Empoli? È la domanda che si fanno molti tifosi in casa Inter in queste ore. Ecco quanto evidenziato da Sky Sport sulle condizioni del centrocampista turco: “Piccolo allarme Calhanoglu in casa Inter. Il centrocampista turco ha accusato un affaticamento muscolare all'adduttore dalla coscia sinistra durante l'ultimo allenamento di Appiano Gentile prima della partenza per la trasferta di San Sebastian e per questo salterà l'esordio stagionale in Champions contro la Real Sociedad.