Sky – Inter, in tre per due maglie in difesa. Debutta Pavard, Frattesi…

Le ultimissime sulle scelte di formazione di Simone Inzaghi per Real Sociedad-Inter. Come riportato da Sky Sport, è pronto il debutto dal 1' per Benjamin Pavard come braccetto destro: turno di riposo iniziale per Darmian. In tre per due maglie a completare la difesa: de Vrij e Bastoni in pole su Acerbi.