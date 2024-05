Mancano meno di due settimane al 20 maggio, data entro la quale Steven Zhang, presidente dell'Inter, dovrà saldare il debito siglato nel 2021 con il fondo americano Oaktree. E, come si legge su Tuttosport, è questo il primo pensiero oggi in Viale della Liberazione: "A chi oggi è all'Inter interessa capire come si andrà avanti dopo il 21 maggio. Se, come tutto lascia credere, Zhang resterà al timone con uno dei due percorsi raccontati, la società "milanese" sa che dovrà proseguire a lavorare sulla falsariga degli ultimi anni.