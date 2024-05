Inter, Cuadrado già ai saluti? Ecco quanto è costato e le opzioni sul tavolo

Cuadrado non ha ancora fatto la valigia, ma se non arriverà la luce verde da Marotta, è pronto a sposare un nuovo progetto. Il ritiro è ancora lontano, il colombiano ha ancora tanta fame, ora che sta bene vuole tornare a giocare con continuità. Club messicani e statunitensi hanno chiesto informazioni, ma l'intenzione del Panita è quella di restare in Europa. Il suo agente Lucci, che l'hanno scorso ha lavorato al trasferimento di Edin Dzeko al Fenerbahçe, potrebbe offrigli una possibilità in Turchia, ma al momento non ci sono grandi movimenti dalla Superlig”, si legge.