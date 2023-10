Inter, dal bilancio plusvalenze per 28 mln: Casadei e Pinamonti, le cifre ufficiali

Gli Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, pari a Euro 9.653 migliaia, sono principalmente relativi (i) per Euro 2.050 migliaia a proventi FIFA legati alla partecipazione dei calciatori della Prima Squadra maschile nelle partite di novembre e dicembre 2022 con le rispettive Nazionali al Mondiale in Qatar, (ii) per Euro 7.188 migliaia a premi diversi da campagna trasferimenti maturati per i calciatori Achraf Hakimi, Senna Miangue, Jens Odgaard, Xian Emmers, Nicolò Zaniolo, Matteo Politano, Davide Bettella e Niccolò Corrado, e (iii) per Euro 232 migliaia a contributi di solidarietà maturati a seguito di cessioni di calciatori a clubs internazionali.