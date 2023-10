L’Inter fa causa a Digitalbits per i mancanti pagamenti: lo svela il bilancio

L’Inter fa causa a Zytara per i mancati pagamenti nell’accordo di sponsorizzazione con Digitalbits: è quanto emerge dal bilancio

“Con riferimento all’accordo di sponsorizzazione sottoscritto con Zytara Labs – Digitalbits, in data 26 maggio 2023, il Gruppo ha esercitato una eccezione di inadempimento piena nei confronti dello sponsor, dichiarando risolto per inadempimento di Zytara Labs il contratto di sponsorizzazione sottoscritto tra le parti in data 2 settembre 2021 e sospeso l’erogazione di tutte le prestazioni di cui al medesimo, compreso l’esposizione del logo “Digitalbits” sulla maglia da gioco della Prima Squadra maschile”, si legge nel documento ufficiale.