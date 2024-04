Un sogno che club e giocatori inseguivano da settimane: vincere lo scudetto proprio nel derby. L'Inter lo ha realizzato battendo il Milan e conquistando il ventesimo scudetto della sua storia. Il giorno dopo il Corriere della Sera analizza la serata nerazzurra. "L’Inter gode e lo fa nello stadio del Milan in una notte fradicia che profuma di storia: lo scudetto, festeggiato sotto la curva Nord, ora è realtà. Il derby è il finale perfetto di una stagione da incorniciare. La seconda stella, che i nerazzurri mostreranno con orgoglio sul petto, è quanto mai meritata alla fine di un cammino imperioso, una cavalcata trionfale. Un dominio assoluto: miglior attacco e miglior difesa, una sola sconfitta e ventisette vittorie. L’ultima, contro il Milan, battuto per la sesta volta di fila, è la ciliegina su una torta buonissima, la conferma che l’Inter va a un’altra velocità".

"La nuova regina è superiore in tutto, più leggera, più incisiva, più determinata. Inarrestabile. Soffre solo alla fine, quando ormai è convinta di aver chiuso la pratica e il Milan, spinto dall’orgoglio, prova a rovinare i piani dei cugini. Pioli voleva chiudere la sua avventura rinviando di qualche giorno la festa nerazzurra. Ma ancora una volta deve arrendersi. Il derby è la sua croce. Ma Stefano non merita il linciaggio di questi mesi, non è certo la causa di tutti i mali rossoneri".