Inter, da DigitalBits nemmeno un euro. “Mancano quasi 30 milioni, questione agli avvocati”

"Sono emersi nuovi dettagli sui mancati pagamenti da parte di DigitalBits, ormai ex sponsor rimosso da ogni luogo e da ogni divisa per ripetuta insolvenza. Nel bilancio al 31 marzo 2023 di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società, è confermato nero su bianco che la società di criptovaluta in questo 2022-23 non ha pagato neanche un centesimo dei 24 milioni stabiliti dall’accordo, oltre a non aver versato bonus «ad oggi scattati per 5,75 milioni». Nel totale mancano quasi 30 milioni, non a caso tra le pagine si ripete che la questione da adesso sarà solo in mano agli avvocati", sottolinea La Gazzetta dello Sport.