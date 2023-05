Vieri: “Centrocampo Inter più forte di quello del City. Haaland faticherà perché…”

In collegamento alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Christian Vieri ha parlato del momento dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni: “Secondo me l’Inter non sarà bassa come pensano tutti contro il City. Io andrei ad aggredirli, non li farei mai partire. Non gli darei modo di passare al centro. Il centrocampo dell’Inter per me è più forte di quello del City. Io non avrei paura di loro, proverei a fare la partita per fare gol, perché prima o poi il City il gol te lo fa.