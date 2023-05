Guardian – Lukaku, cosa farà il Chelsea? Ecco perché non sembra adatto a Pochettino

“Uno dei più grandi successi di Pochettino al Tottenham è stata la crescita di Harry Kane, diventato uno dei migliori attaccanti al mondo. Dovrà fare qualcosa di ancora più importante con le punte del Chelsea. Da quando è partito Diego Costa nel 2017, il Chelsea non ha più avuto un numero 9 vincente. Riuscirà Pochettino a trovare la cura?”, si chiede il Guardian. Che poi aggiunge: “Aubameyang e Lukaku non sembrano in grado di funzionare nel calcio veloce e col pressing alto di Pochettino, tuttavia non sarà facile per il Chelsea ingaggiare un attaccante prolifico in estate”. Valutazioni già iniziate per il nuovo allenatore, che medita anche su Lukaku. Dal suo canto, Big Rom non ha dubbi: vuole solo l’Inter.