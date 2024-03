Inter, c’è anche Di Gregorio per la porta del futuro: il Monza fissa il prezzo

C’è anche il nome di Michele Di Gregorio sulla lista dell’Inter per la porta del futuro. Non si discute minimamente il rendimento di Yann Sommer, anzi, ma i nerazzurri osservano diversi profili per i prossimi anni. Samir Handanovic era allo stadio durante Monza-Roma proprio per visionare il portiere brianzolo, cresciuto nelle giovanili nerazzurre.