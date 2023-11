Di Marzio – Inter, Thuram colpo da applausi. Sanchez-Arnautovic meno convincenti . E Taremi…

A due mesi dalla fine del calciomercato, dalle colonne del Corriere della Sera, Gianluca Di Marzio traccia un primo bilancio. Il giornalista sottolinea l'ottimo impatto di Marcus Thuram all'Inter. "Thuram e Reijnders i colpi da applausi, anche se il bilancio è chiaramente provvisorio. Al di là della dovuta premessa, Marotta e Ausilio si sono ormai specializzati, anche per necessità, nelle operazioni a scadenza. Onana ha aperto la strada, Thuram è diventato il nuovo messaggero di un vero e proprio metodo — vincente — sul mercato".

"5 gol e 7 assist tra campionato e Coppa, la doppia eredità di Lukaku e Dzeko come partner di Lautaro, la predisposizione naturale ad esserne il partner ideale in attacco. Meno convincenti, almeno per ora, i ritorni di Sanchez e Arnautovic, quest’ultimo bloccato da un infortunio e da un recupero che condizionerà eventuali interventi a gennaio nel reparto offensivo (Taremi resta nel radar)".