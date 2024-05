Milan, Roma, Inter e Juve si 'dissociano' dalla linea della Lega Serie A A sulle riforme, alla vigilia dell'incontro dei vertici di Coni, calcio e basket con il ministro per lo sport, Andrea Abodi. Nell'incontro si parlerà del progetto del Governo di un'autorità di controllo dei bilanci dei club professionistici.

Con una lettera al presidente Lorenzo Casini, che domani rappresenterà la Lega, le quattro società chiedono "di chiarire in anticipo" - a partire da domani e in tutti gli incontri istituzionali - che "le posizioni espresse e fondate" sul documento approvato il 14 febbraio dalla A "non sono condivise e approvate" dai quattro club. Lo riporta l'ANSA.