Matteo Barzaghi, poi, aggiunge novità lato societario: "La scadenza è il 20 maggio e le piste sono tre: il rifinanziamento con Pimco, il riscadenzamento con Oaktree che allunga il prestito ancora in essere o, la terza ma è la meno probabile, con Zhang che non chiude il prestito e a quel punto Oaktree escute il pegno e diventa proprietario dell'Inter. Tutte le piste sono valide, l'ultima è la meno probabile"

