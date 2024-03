"Acerbi verso la panchina, De Vrij titolare con Pavard e Bastoni. Un pochino o forse tanto sorprende, ma Inzaghi è partito ieri pomeriggio da Milano con un’idea precisa e difficilmente cambierà". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alle ultime di formazione dell'Inter in vista della sfida con l'Atletico.

"L'olandese sembra più in forma rispetto al difensore azzurro, appena recuperato da uno stiramento al polpaccio. Il tagliando di Bologna non lo avrebbe convinto del tutto, vedremo se la notte porterà ripensamenti. Ieri ad Appiano Gentile è stato provato De Vrij in formazione e sulla fascia destra ha trovato posto Dumfries. Ecco l’altro vero ballottaggio", spiega poi il quotidiano che sottolinea come poi l'assenza di Carlos Augusto possa dare maggiori possibilità di partire titolare a Dumfries, considerando il fatto che Darmian potrebbe anche sostituire Dimarco a sinistra in caso di necessità.