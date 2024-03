Il giorno della resa dei conti è arrivato: Atletico Madrid e Inter si affrontano questa sera nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League . Si parte dall'1-0 di San Siro in favore dei nerazzurri, carichissimi dopo le 13 vittorie in altrettante partite ufficiali del 2024. Steven Zhang, non presente fisicamente a Madrid, ha voluto comunque far sentire la sua vicinanza al gruppo, chiamando la squadra e ribadendo alcuni concetti importanti. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Non c'è ma si sente. Come prima di Riad, quando con un messaggio decise di motivare la squadra verso la conquista della Supercoppa. Steven Zhang l'ha rifatto. Ha voluto incoraggiare i suoi: il suo invito è arrivato qui a Madrid, ai dirigenti, a Simone Inzaghi con il quale si è sentito al telefono e alla squadra, attraverso il contatto diretto con alcuni leader del gruppo.

È arrivata, in definitiva, la spinta a prendersi la vetrina che spetta all'Inter, l'ingresso tra le prime otto d'Europa. Non è un passaggio scontato: il presidente sa che questa è una serata delicata. E così ha trasferito alcuni concetti: la tranquillità dei forti, ovvero la serenità che l'Inter deve avere per un lavoro che è stato svolto ottimamente. E dunque stasera non servirà far altro rispetto a quel che Lautaro e compagni hanno già dimostrato di saper fare. E poi l'orgoglio per il percorso svolto fin qui, che deve essere la ragione per scendere in campo senza paura. E infine, la vicinanza in tutti gli aspetti della proprietà, che ha già promesso un premio di due milioni di euro in caso di approdo ai quarti di finale"