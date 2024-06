L'esterno olandese non ha ancora preso una decisione e non è esclusa una sua partenza questa estate

Nelle prossime settimane l'Inter vorrebbe risolvere la questione Denzel Dumfries. L'olandese non ha ancora deciso se accettare la proposta di rinnovo del club nerazzurro e non è esclusa una sua partenza in estate. "Ausilio e Baccin in caso di cessione di Dumfries, valutato intorno ai 30 milioni, avrebbero i primi fondi per poter avviare le operazioni in entrata", sottolinea Tuttosport.