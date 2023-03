Inter, Dybala resta assai stimato: “Sarebbe fattibile con questo addio a sorpresa”

Beppe Marotta sogna, ancora, Paulo Dybala . Nell'ultimo mercato estivo l'ad ha provato a portare l'argentino all'Inter, salvo poi virare su Romelu Lukaku in prestito dal Chelsea. Ma, come si legge su Tuttosport, la Joya resta ancora un obiettivo concreto: "Dybala rimane un giocatore ovviamente assai stimato in Viale delle Liberazione anche perché non c'è nel parco attaccanti a disposizione un elemento con le sue caratteristiche. Il futuro della Joya è un’incognita, non fosse altro perché legato a quello di Mourinho, oltre all’eventuale mancata qualificazione della Roma alla Champions ’23-24.

Lo “Special One” non è sicuro di rimanere nella Capitale e se il tecnico portoghese andasse via, anche Dybala metterebbe in dubbio la sua permanenza. Per altro nel suo contratto di tre anni a 3.8 milioni c’è una clausola da 20 milioni per i club italiani, cifra importante per l’Inter di oggi, alle prese con delicati equilibri economici da rispettare, ma di certo meno elevata di quella che potrebbe servire per raggiungere altri top player nel reparto offensivo, soprattutto se il club nerazzurro dovesse decidere a fine stagione - un po’ a sorpresa -, di non rinnovare col Chelsea il prestito di Lukaku. Detto ciò, se ci sarà opportunità di arrivare a Dybala, difficilmente l'Inter e Marotta se la lasceranno sfuggire una seconda volta".