Inter, il sogno è ancora Dybala. Marotta ci pensa: servono 20 milioni. E se Mou lascia Roma…

L'argentino era molto vicino a vestire la maglia dell'Inter nella passata sessione di mercato e poi è finito alla Roma. In estate nuovo assalto?

Andrea Della Sala

Una delle priorità dell'Inter nel prossimo mercato sarà quella di sistemare il reparto offensivo. In uscita c'è Correa che in nerazzurro ha deluso e per lui si cercherà una nuova sistemazione. Da decidere, invece, il futuro di Lukaku e Dzeko.

"L’Inter non ha smesso di pensare a Paulo Dybala. Di certo non l’ha fatto Beppe Marotta che già la scorsa estate aveva provato in ogni modo a ingaggiare l’argentino e lo aveva anche tenuto in stand-by nella speranza che l’uscita di Alexis Sanchez ammorbidisse il presidente Steven Zhang sui delicati equilibri del monte ingaggi. La stagione, fino a questo momento, ha detto che Dybala all’Inter avrebbe fatto assai comodo. Lo confermano le statistiche, lo fanno immaginare le difficoltà offensive dei nerazzurri contro le squadre molto chiuse. Le giocate di Dybala, la sua fantasia o i suoi dribbling, avrebbero fatto la differenza. L’Inter a fine stagione dovrà rivedere il proprio reparto d'attacco. Oggi l’unica certezza è Lautaro Martinez, mentre gli altri tre giocatori a disposizione di Inzaghi hanno tutti un punto di domanda sopra la testa", riporta Tuttosport.

"E’ probabile che alla fine restino sia Dzeko che Lukaku, mentre per Correa andrà trovata una complicata sistemazione. Ma almeno un attaccante servirà e fra parametri zero cari o in là con l’età o profili molto costosi, ecco che Dybala potrebbe tornare a essere una prima scelta. La Joya, infatti, ha firmato con la Roma un triennale da 3.8 milioni più bonus, ma nel contratto è presente anche un doppia clausola di rescissione. Una per l’estero da 12 milioni e una per l’Italia da 20. Quella valida per i club di Serie A prevede che la Roma abbia la possibilità di annullarla aumentando l'ingaggio a 6 milioni netti".

"In caso di addio, la società giallorossa incasserebbe l’80% dei 20 milioni, mentre il 20% andrebbe all’argentino. Insomma, la Roma avrebbe una carta per tenersi Dybala, ma molto passerà anche da come terminerà la stagione - Champions o no - e soprattutto se Josè Mourinho resterà nella Capitale. Se il portoghese andrà via, sarà molto complicato per la Roma trattenere un giocatore", spiega il quotidiano