CorSera – Inter, domani Eriksen, Young e Moses titolari. Sanchez-Esposito? In vantaggio…

Dopo gli ultimi risultati non proprio brillanti in campionato, l’Inter di Antonio Conte ha l’obbligo di tornare alla vittoria domani sera alla Dacia Arena contro l’Udinese. Queste le ultime di formazione dal Corriere della Sera: “L’inattesa frenata in campionato, lo costringe a spingere alla massima velocità l’Inter. Dentro tutti i nuovi e così, oltre a Eriksen, anche Moses e Young dovrebbero partire dall’inizio. All’Inter serve cambiare faccia, non stravolgersi, ma mutare sì. L’emergenza è finalmente alle spalle, Udine però è un incrocio pericoloso in vista del derby. Se il centrocampo, con Brozovic ancora non al meglio e Sensi fuori, si affiderà a Eriksen, i guai veri sono in attacco. Marotta ha provato fino all’ultimo giorno a regalare un’altra punta all’allenatore, forzato oggi a scegliere tra il giovane Esposito e il più maturo Sanchez.

Costretto a scontare la prima delle due giornate di squalifica, Lautaro potrà riflettere e comprendere meglio quanto certi comportamenti, inutilmente infantili, possano costare alla squadra. Senza l’argentino il peso dell’attacco resta sulle spalle del gigante Lukaku, vero stakanovista nerazzurro. Su 29 partite stagionali il belga ne ha saltata soltanto una, l’andata di Champions con il Barcellona: il portiere Handanovic è stato l’unico a far meglio, centrando l’en plein. Il 17enne Esposito è leggermente favorito per far da spalla. Sanchez, la cui carriera esplose proprio a Udine, lotta ancora per trovare la condizione, per questo Conte avrebbe gradito un’altra punta“.