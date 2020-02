Verso Udinese-Inter, in tre fuori per infortunio. Buone notizie da Brozovic e Asamoah

Ancora una volta Antonio Conte dovrà fare i conti con l’ennesima emergenza a centrocampo. Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport, Matteo Barzaghi, in vista della gara contro l’Udinese, l’allenatore dovrà fare a meno di Stefano Sensi, Roberto Gagliardini e Borja Valero, non convocati per infortunio. Arrivano buone notizie invece da Marcelo Brozovic e Kwadwo Asamoah, entrambi sono partiti con la squadra in direzione Udine. Non ci sarà Lautaro Martinez, l’argentino è squalificato e salterà anche il derby.