Mentana: “Lautaro antisportivo ma c’è la spinta di Zapata. E ha ragione Conte a dire…”

Il giorno dopo Inter-Atalanta, attraverso un post su Facebook Enrico Mentana ha commentato il pareggio della squadra di Conte. “Essere tifosi dell’Inter, e sportivi, significa anche sapere che ieri si è guadagnato un punto, che l’Atalanta ha giocato alla lunga meglio, che non può succedere al tempo del Var che non si veda un rigore come quello di Lautaro su Toloi, e che Conte ha perfettamente ragione sulla rosa troppo corta, perché la partita l’aveva preparata bene, ma dopo una splendida mezz’ora la spia della riserva ha cominciato a lampeggiare

(E vediamo di intenderci sul rigore Toloi/Lautaro: la spinta di Zapata c’è, se Rocchi l’avesse vista l’avrebbe dovuta fischiare, se l’ha vista Irrati e l’ha giudicata fallosa doveva farlo spiegare da Rocchi ai giocatori; resta- amici interisti – il gesto antisportivo di Lautaro)“.