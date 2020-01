Palmeri: “Non c’è alcun rigore per l’Atalanta, anzi c’è fallo per l’Inter. Ecco la prova”

Nessun rigore per l’Atalanta. Anzi, fallo in attacco dei bergamaschi con conseguente calcio di punizione per l’Inter. E’ la posizione di Tancredi Palmeri sull’episodio che sta facendo discutere da ieri. L’intervento di Lautaro Martinez su Toloi è preceduto da un’evidente spinta di Zapata sullo stesso Lautaro. Una spinta non sanzionata da Rocchi, che ha concesso il calcio d’angolo.

“Mi fanno notare questo: prima del fallo da rigore e espulsione di Lautaro, c’è la spinta di Zapata a Lautaro, quindi sarebbe stato prima fallo a favore dell’Inter”, ha sentenziato Palmeri.

Guarda qui il video