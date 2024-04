Ancora prima, domenica, nella vigilia della partita, è prevista una visita ultrà ad Appiano Gentile dove la squadra sarà in preparazione. Saranno in tanti con striscioni e bandiere a far sentire calore e a spiegare quanto tutto il popolo nerazzurro voglia terminare la pratica proprio in casa dei cugini: il messaggio è già ben chiaro nello spogliatoio, ma un ripasso farà sempre bene. Come è capitato spesso in passato, giocatori, dirigenti e corpo tecnico non rimarranno in trincea nel centro sportivo della Pinetina, ma metteranno il naso fuori per godersi l’atmosfera: rimarranno giusto all’altezza del cancello, col controllo delle forze dell’ordine avvisate dell’iniziativa autorizzata.

Tutto esaurito — Nello stadio milanista è tutto esaurito da una vita: la corsa al biglietto dei tifosi rossoneri non ha consentito di arrivare alla temuta vendita “libera“ che avrebbe potuto agevolare gli interisti a caccia disperata di un tagliando. Per questo motivo il settore riservato ai nerazzurri sarà come sempre il Secondo Anello Verde superiore (circa 4500 posti), ma centinaia saranno comunque sparsi qua e là negli altri settori. Gli ultrà di entrambi i fronti, invece, approfitteranno del match anche per una iniziativa di solidarietà bipartisan: stanno raccogliendo beni di prima necessità e prodotti per l’igiene per i senzatetto milanesi e alcune ore prima dell’inizio i presenteranno con i loro furgoni davanti San Siro per consegnare ai City Angels quanto raccolto. Una delegazione rossonerazzurra porterà doni ai clochard, dopo sarà solo e soltanto derby. Ciò che tutta Milano aspetta", si legge.

