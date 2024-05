Non si fermano le celebrazioni dell'Inter campione d'Italia. Lunedì nuova festa al Castello Sforzesco con tanti vip nerazzurri

La festa Inter non si ferma mai. Dopo il bagno di folla fuori dallo stadio e in Duomo, i nerazzurri campioni d'Italia si preparano alla festa di domenica a San Siro e non solo. Al Mezza riceveranno il trofeo, mentre lunedì grande festa con tanti invitati al Castello Sforzesco.