"L'Inter deve 380 mln ad Oaktree, se l'Inter non dovesse riuscire a restituire, Oaktree prenderebbe in pegno le azioni di Zhang ed erediterebbe la squadra che ha un bilancio negativo importante. Se ci fosse il prestito ponte, Oaktree uscirebbe ma sempre con grande attenzione sulle clausole. Poi i cinesi amano fare trattative fino all'ultimo minuto, questa caratteristica i dirigenti dell'Inter la conoscono bene e per questo sono più tranquilli, è una mentalità diversa. La firma non c'è, non arriverà neanche domani. Lunedì è il 20, si potrebbe arrivare proprio a ridosso"