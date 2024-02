Scelte fatte — Confermatissimi come braccetti Pavard e Bastoni, così come Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo, reparto in cui Inzaghi a gara in corso potrà calare anche la carta Frattesi. Reduce dal fastidio al flessore che gli ha fatto saltare la Roma, l’ex Sassuolo con la Salernitana è rimasto in panchina ma martedì in caso di necessità tornerà ad essere il primo cambio della mediana. Ovviamente in attacco toccherà ancora alla Thu-La.

No ritiro e alcool — Lunedì la squadra si allenerà a mezzogiorno e, come d’abitudine per i match interni in Europa, non andrà in ritiro. I giocatori si ritroveranno ad Appiano martedì mattina per la rifinitura che precederà la solita trafila dei match notturni: pranzo, riposo, merenda, riunione tecnica e partenza del pullman alla volta di San Siro alle 19. Intanto il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia per il giorno della partita ha disposto il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in centro, in darsena e nelle vie adiacenti allo stadio”, si legge.

