Buone notizie per l'Inter e per Inzaghi in vista della gara di lunedì con il Genoa. Il tecnico potrebbe recuperare Acerbi e Thuram che hanno saltato le ultime gare e da oggi dovrebbero allenarsi con il resto del gruppo.

"Inzaghi ritrova pezzi. È il titolo di una giornata che ha visto Appiano riempirsi solo dei giocatori infortunati. E per l'allenatore sono arrivate buone notizie. Innanzitutto da Acerbi e Thuram: sia il difensore sia l'attaccante hanno incrementato i carichi di lavoro, è facile immaginare che tra oggi e domani saranno di nuovo in gruppo, in tempo dunque per tornare tra i convocati lunedì contro il Genoa", scrive La Gazzetta dello Sport.