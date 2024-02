Nella serata di festa dell'Inter che si è portata a +12 sulla Juve l'unica macchia è l'infortunio di Frattesi . Il centrocampista è entrato nella ripresa, ha siglato il 4-0 e poi ha chiesto il cambio per un fastidio al retto femorale. Condizioni da valutare, ma non sembra preoccupare lo staff medico nerazzurro.

"Il terzo 4-0 consecutivo in campionato, con ulteriore sgasata sulla concorrenza, viene macchiato dall’infortunio di Frattesi. Il centrocampista era entrato al minuto 62 per Mkhitaryan e si è confermato un microonde segnando dopo appena 9 minuti, salvo poi chiedere il cambio per un fastidio all’adduttore. E dire che aveva smaltito da poco un fastidio al retto femorale. Non sembra comunque niente di grave, tanto che il biondo in campo a fine gara camminava normalmente e scherzava con Lautaro", si legge su La Gazzetta dello Sport.