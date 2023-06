Sky – Inter, oggi grigliata ad Appiano Gentile. Inzaghi ragiona sul turnover

Grigliata oggi ad Appiano Gentile dopo l'allenamento diretto da Simone Inzaghi. L' Inter ha lavorato in vista del Torino e Sky Sport ha fatto sapere che i giocatori e tutto lo staff dell'allenatore hanno pranzato con carne alla griglia, con Lautaro grande protagonista davanti al barbecue.

Grande serenità ad Appiano, nel mirino prima il Torino e poi la finale di Champions League di Istanbul. Proprio verso il match di sabato contro i granata sta ragionando Inzaghi: valutazioni in corso sul turnover, le prove di formazione dell'allenatore interista scatteranno domani. Ci saranno rotazioni, ma non è detto che includano tutti i titolari per Sky.