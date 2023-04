Inter, pronta l’offerta di Investcorp? Oaktree, Champions e stadio: fattori e tempi

Le ultime sul possibile passaggio di mano del club nerazzurro: il fondo fa sul serio, Suning per ora resiste

Investcorp continua a monitorare la situazione dell'Inter. Il Corriere dello Sport sottolinea, in questo senso, l'importanza della qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League.

"Un club nell’Europa che conta, infatti, ha chiaramente un certo appeal. Un club “retrocesso” in Europa League, dopo aver frequentato per un lustro l’élite del continente, ne avrebbe un altro. Senza contare che rinunciare ad un abbondante fetta di ricavi complicherebbe la gestione di un settlement agreement che, a partire dalla prossima stagione, entrerà nella sua fase più vincolante".

La famiglia Zhang ha tentato invano di ottenere un rinnovo e ora ha ancora 13 mesi di tempo: se non dovesse restituire la somma Oaktree diventerebbe proprietaria dell'Inter.

La richiesta per la cessione della società supera il miliardo di euro, una valutazione ritenuta ancora alta e fuori mercato alla luce della situazione stadio.

"L’Inter non ha ancora nulla in mano per la costruzione dello stadio, elemento che farebbe da ago della bilancia".