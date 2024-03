Buone notizie per Simone Inzaghi : sarà l’Inter al completo quella che sfiderà l’Atletico Madrid negli ottavi di finale di Champions. Tutti recuperati e pronti al rodaggio col Bologna per poi essere al top in Spagna.

“Per Madrid, Simone sta lucidando tutta l’argenteria: Thuram domani a Bologna può tornare titolare, Acerbi assente all’andata è recuperato e Calhanoglu da ieri lavora con il gruppo. Per il Metropolitano anche il turco sarà pronto, così come Griezmann nell’Atletico che però si è allenato ancora a parte. Per Simeone, in corsa solo per il quarto posto in Liga, è una partita che vale la stagione. L’Inter che domina la serie A ha una pressione diversa, meno ansiogena. Quella che deriva dall’ambizione”, scrive il Corriere della Sera.