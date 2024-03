Intervistato da Gian Luca Rossi, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha rivelato chi è il giocatore che avrebbe portato volentieri all'Inter: "A me piace molto Zirkzee: gioca con una semplicità, come un grande coi bambini. Detta il tempo a tutta la squadra, ha una facilità di movimento in campo: io lo trovo un giocatore fantastico. Sarebbe scontato dire Mbappé, lui è fantastico: uno dice un giocatore che potrebbe portare, penso che sia impossibile spostare Mbappé. Io andrei volentieri a vedere la partita se ci fosse in campo Zirkzee.