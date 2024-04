L'Inter scenderà in campo alle 12.30 con il Torino e per Inzaghi non sarà un'amichevole. Dentro i titolari, il tecnico vuole un'altra vittoria. Poi si penserà alla festa coi tifosi.

"Non è finita fin quando non è finita. Simone Inzaghi la pensa così. Sotto la pioggia l’Inter, campione d’Italia, si è allenata ad alti giri per preparare la gara di oggi a San Siro col Torino. Tanta corsa, volti concentrati. L’allenatore ci tiene a vincere contro i granata in un San Siro in festa, prima della partenza dei due pullman che percorreranno in parata le strade della città. La gara comincerà alle 12.30, il corteo intorno alle 16, per arrivare circa quattro ore più tardi in piazza Duomo, dove i giocatori si affacceranno al balcone del locale Terrazza Duomo 21 per guidare la festa dei tifosi sulle note di “Ho fatto un sogno”, cantata dagli interisti Rose Villain, Madame e Tananai", scrive Repubblica.