TS – Inter, Inzaghi rinnova fino al 2027 e rilancia: “Ora non vendetemi i big”

Graditissimi - ça va sans dire - sarebbero i vari Gudmundsson, Buongiorno e Bento (oltre a Taremi e Zielinski), ma solo se gli sbarchi non dovessero essere preceduti da dolorissime partenze. In tal senso la novità più importante emersa ieri è il fatto che la trattativa per il rinnovo di Denzel Dumfries non sia più arenata in un punto morto: anche per volontà dell’interessato (il che è fondamentale), le parti hanno ripreso a parlarsi e i discorsi si intensificheranno ora che è stata chiusa la pratica scudetto. Questo vuol dire che l’olandese - forse perché non sono arrivate le offerte che aspettava di ricevere - è disposto a fare un passo indietro rispetto alle richieste autunnali (5 milioni annui per rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2025: il doppio per il club in assenza di Decreto Crescita).

La fisicità di Dumfries è molto apprezzata da Inzaghi che, finora, ha utilizzato Buchanan - preso per esserne l’erede - spesso e volentieri a sinistra. Quasi superfluo sottolineare come per l’Inter sarebbe importante rinnovare con Dumfries: in primis perché non si vedrebbe costretta a cercare un altro giocatore sul mercato, poi - ovviamente - perché questo le darebbe più forza nel caso in cui dovessero arrivare offerte dopo l’Europeo. Ausilio, sempre lunedì notte, ha “annunciato” un mercato con pochi fuochi d’artificio e quindi eventuali cessioni dovrebbero essere comunque motivate da offerte ritenute irrinunciabili: «Non vogliamo fare una rosa molto grande, il segreto di quest’anno è stato il fatto che Inzaghi ha dato spazio a tutti: questo lo fai se hai un gruppo che ha equilibrio, vuol dire avere il numero giusto e alternative in tutti i ruoli. Non ci aspetta una stagione in cui dovremo cambiare dodici giocatori, sarà solo una definizione della rosa». Il budget - che verrà resto noto prossimamente - difficilmente si discosterà dallo zero, però c’è il rischio che l’Inter debba comunque vendere, magari giovani, prestiti al rientro ed esuberi, per garantire comunque liquidità in cassa”, si legge.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.