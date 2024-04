Anche per Buongiorno, le pretese di Cairo sono nello stesso ordine di grandezza, ovvero oltre i 35 milioni. E per il centrale granata c’è concorrenza, in prima fila il Napoli e in seconda il Milan. A vantaggio dell’Inter, però, c’è la preferenza del diretto interessato, che a Marotta e Ausilio è stata recapitata direttamente dagli interisti compagni in azzurro. Buongiorno andrebbe a raccogliere l’eredità di Acerbi e De Vrij, non necessariamente nell’immediato. Ma, per età ed essendo italiano, rappresenta la soluzione ideale. Tanto più che sa fare pure il braccetto sinistro.