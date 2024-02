L'inaspettata sconfitta interna della Juve per mano dell'Udinese, è stata une vera e propria sorpresa per Inzaghi e la squadra. Adesso l'Inter ha sette punti di vantaggio con una partita in meno, un vantaggio considerevole che non era immaginabile prima della trasferta di Firenze. Invece i nerazzurri hanno messo giù il piede sull'acceleratore battendo nell'ordine Fiorentina, Juve e Roma all'Olimpico.