Gli occhi di tutto il mondo su Inter -Juventus di questa sera. In palio a San Siro ci sono 3 punti che possono rivelarsi fondamentali nella corsa allo scudetto. Ecco alcuni numeri interessanti svelati da Repubblica in vista del derby d’Italia: “Più di 150 Paesi collegati e 80 media italiani e stranieri presenti a San Siro, e un incasso che si prevede sarà intorno ai sei milioni. Il dato fa di questa Inter-Juventus una delle partite che hanno portato più guadagni al botteghino di sempre in Italia. Non dovrebbe però cadere il record di Inter-Juve dell’ottobre 2019: allora in cassa entrarono 6,6 milioni.

Prima della partita di questa sera gli sponsor dell’Inter hanno organizzato uno spettacolo con laser e sciarpe, che verranno distribuite agli spettatori. Uno show tecnologico, nel weekend in cui parte ufficialmente il sistema Piracy Shield, piattaforma contro la trasmissione illegale in streaming, che consente di bloccare i canali che offrono in modo abusivo, gratuitamente o a pagamento, la visione del calcio. La Lega di Serie A, che ha stimato in 300 milioni di euro il danno causato ogni anno dalla pirateria, lavora da tempo a questa tecnologia, che doveva essere testata prima dello scorso Natale: il sistema è entrato in funzione venerdì con Lecce-Fiorentina. A bloccare i siti pirata sono i provider su indicazione dell’Agcom: l’autorità garante per le telecomunicazioni raccoglie le indicazioni di Dazn e Sky, che hanno il compito di individuare e segnalare i siti pirata. Partner tecnici sono anche Microsoft e Google. Il sistema ha dato risultati migliori rispetto alle previsioni: a fronte di un tempo stimato di 30 minuti fra l’individuazione di un canale illegale e il suo oscuramento, nei fatti di minuti ne sono bastati in media 12”, si legge.