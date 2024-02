Inter, ecco cosa si sono detti nello spogliatoio verso la gara con la Juventus

Il piano sembra piuttosto chiaro. L'Inter ha in mente la vittoria e anche la strada attraverso cui provare il colpo grosso stasera. Perché l'obiettivo è quello di mandare un segnale forte a tutte e dare una grossa spallata al campionato. Si legge sul Corriere dello Sport di oggi: "Attaccheranno con giudizio, senza esporsi, e con la stessa ferocia esibita a Riyad nella semifinale di Supercoppa, guarda caso preparata come un’altra finale, perché quando ci sono di mezzo Sarri e la Lazio per Simone sono partite della vita.

Non è la stessa cosa spazzare via la Juve, ma è quello che si sono detti e hanno immaginato nello spogliatoio di Appiano Gentile, fieri di giocarsela nello stadio di casa, spinti da 75 mila anime, con personalità e consapevolezza, doti acquisite attraverso il cammino sino alla finale di Istanbul. Un pareggio, per i nerazzurri, sarebbe una delusione e lascerebbe tutto aperto. Inzaghi, calibrando le parole, non lo ha negato".