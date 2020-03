Inter, BeIN Sports sugli ex United: “Lukaku fondamentale, Young può esserlo. E Sanchez…”

L’Inter ha costruito un vero e proprio asse di mercato con il Manchester United, acquistando nelle ultime due sessioni di mercato addirittura tre calciatori dai Red Devils: Romelu Lukaku, Ashley Young e Alexis Sanchez. BeIN Sports dedica un focus al momento dei tre calciatori, partendo dal belga: “Essendo alla ricerca di un attaccante in estate, l’Inter e Antonio Conte hanno acquistato il belga per 65 milioni di euro compiendo il più grosso investimento della storia del club nel mercato. Una scelta che ha pagato, considerando che l’Inter è in lotta per lo scudetto e il numero 9 ha realizzato 17 gol in campionato. Lukaku si è dunque ambientato perfettamente in Italia“.

YOUNG – “Se Lukaku è ormai essenziale nello schema di Conte – continua BeIN Sports -, Young può diventarlo. A pochi mesi dalla fine del suo contratto con lo United, l’inglese è passato all’Inter per sei mesi con opzione di un altro anno. Capace di giocare sia a destra che a sinistra nel 3-5-2, a 35 anni ha deciso di lasciare l’Inghilterra per qualcosa di nuovo. Si è già mostrato decisivo con un gol e un assist. E le sue buone prestazioni gli permetteranno di restare un altro anno in nerazzurro”.

SANCHEZ – “Se Lukaku e Young stanno facendo ottime cose, Sanchez sta vivendo invece una stagione molto delicata. Al momento si deve accontentare di qualche apparizione, anche a causa del grave infortunio alla caviglia lo scorso ottobre. Ma il cileno può essere dunque una bella sorpresa nel finale di stagione“.