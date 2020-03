Inter, è Lukaku l’uomo del bisogno. Romelu mette nel mirino Ronaldo il Fenomeno

In estate Conte ha spinto tanto per il suo arrivo all’Inter, Lukaku sta ripagando la fiducia del tecnico in questa stagione. E il centravanti non vuole certo fermarsi ora.

“Lukaku si sta confermando ogni giorno di più l’uomo del bisogno nerazzurro. Nel senso che è difficile pensare all’Inter di Antonio Conte senza di lui. E quando (cosa rarissima finora) ci si immagina che possa anche riposare, alla fine ci mette sempre il suo piedone. La doppia uscita di Europa League è servita a rifiatare un po’ ma non a perdere il feeling con la porta. Già, perché Romelu, che in Serie A punta a raggiungere Ronaldo il Fenomeno, unico interista con più di 20 gol nel campionato del debutto in Italia (il belga è a 17), sta marciando come un carrarmato.

Nel 2020 Lukaku ha segnato 9 gol in tre competizioni, anche se nell’andata contro la squadra di Gattuso ha vissuto una delle notti più opache, consumato a livello di energie nervose dopo la rimontona nel derby di San Siro e scollato dall’altra metà della Lu-La anche per la gabbia creata dalla difesa azzurra. Domani almeno sulla carta sarà molto diverso, anche perché l’Inter ha fame di tornare a giocare dopo lo stop prolungato alla sua A: al San Paolo Conte si gioca il primo obiettivo della stagione, aver ridato ossigeno ai muscoli dei big potrà essere decisivo”, si legge su La Gazzetta dello Sport.