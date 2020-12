Inter, Lukaku ‘spaventa’. E c’è chi per fermarlo ha provato a ‘usare’ altri sport

E’ un’Inter, che almeno in attacco, fa davvero paura. Una squadra letale che sta viaggiando a ritmi da Triplete e che ha mandato un chiaro messaggio a tutta la concorrenza.

Ovviamente, per mantenere un andamento del genere, servono palle di cannone infallibili. E che problema c’è, quando in campo hai un cannoniere come Romelu Lukaku? Il belga ha numeri da record, e i difensori avversari sembrano proprio non essere in grado di fermarlo:

“Quasi un terzo delle reti segnate in campionato dall’Inter arrivano dalla stessa palla di cannone. Romelu Lukaku, 8 centri sui 26 totali (uno su rigore), è lo strumento attraverso cui buttare giù ogni muro, ogni difesa. Sabato sera il povero Takehiro Tomiyasu da Fukuoka ha pensato di usare l’arte giapponese del Sumo per limitarlo a centro area, ma non è stata una felice idea. È una stagione da record ma, in realtà, è un’onda che arriva dal passato: solo Immobile (42) e Cristiano (39) hanno segnato più gol di Lukaku (31) da quando è arrivato in A, nel 2019-20“, scrive la Gazzetta dello Sport.

